İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2996
  • 6,0266
  • 226.066
  • 104.206
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 farklı evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, “Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Geriye dönük yapılan incelemeler neticesinde, ilçemizde farklı tarihlerde meydana gelen 10 farklı evden hırsızlık, mala zarar verme ve iş yerinden veya kurumdan hırsızlık olayının, yakalanan şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
 
Bu olaylardan elde ettikleri 38 adet saat, 20 adet tespih, 1 adet künye, 12 adet altın yüzük, 1 adet kolye, 2 adet tablet, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kelepçe bilezik ve 1 adet sekizli çeyrek altın kolye ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, işledikleri suçlardan dolayı adli mercilere sevk edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

İstanbul'da kimyasal panik! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kimyasal panik! Soruşturma başlatıldı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Hindistan'tan Pakistan'daki kampa hava saldırısı

Hindistan'tan Pakistan'daki kampa hava saldırısı

Atatürk Havalimanı 7 Nisan'da yolcu taşımacılığına kapanıyor

Atatürk Havalimanı 7 Nisan'da yolcu taşımacılığına kapanıyor

Süre 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Süre 28 Şubat'a kadar uzatıldı

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´a doğum günü sürprizi

Başkan Erdoğan´a doğum günü sürprizi

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA