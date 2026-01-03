İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

10 gündür aranan gencin cesedine ulaşıldı

Küçükçekmece'de 10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kişi boş arazide ölü bulundu.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
10 gündür aranan gencin cesedine ulaşıldı
ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki parkın yanında boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Enes Aldum olduğu tespit edildi.

Aldum'un 10 gün önce evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.