10 gündür kayıptı! Cesedi yol kenarında tesadüfen bulundu

Çay - Bolvadin yolu üzerindeki tarlasına bugün saat 10.00 sıralarında gelen Samet Atmaca, tarlanın kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Atmaca önce cep telefonuyla polise haber verdi, ardından da yakın noktada trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerine durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden Sait Erman'a ait kimlik çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde Sait Erman'ın 5 Nisan'dan bu yana kayıp olarak arandığı belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sait Erman'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Samet Atmaca, "Arabamı yol kenarına park ettim. Ekinleri incelerken çukurda bisikleti yanında olan cesedi gördüm. Önce çok korktum. Hemen arabamın yanına gelerek 155'i aradım. Daha sonra az ileride trafik kontrolü yapan jandarmanın yanına gittim, durumu bildirdim. Daha sonra yetkililer ve savcı geldi" dedi.