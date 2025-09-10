İSTANBUL 29°C / 20°C
  10 gündür park halindeydi: Araç içinden ceset çıktı
10 gündür park halindeydi: Araç içinden ceset çıktı

Küçükçekmece'de Marmaray istasyonu önünde park halinde bulunan araçta erkek cesedi bulundu. İlk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

