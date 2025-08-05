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  • 10 ilde ''change'' araç operasyonu! 19 şüpheli tutuklandı
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10 ilde ''change'' araç operasyonu! 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 15:20 - Güncelleme:
10 ilde ''change'' araç operasyonu! 19 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmalarında, bazı şüphelilerin ağır hasar kaydı bulunan araçların seri numaralarını, yurt dışından getirdikleri ve piyasadan temin ettikleri hacizli araçların üzerine uyguladıkları ve bu araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı, 6 zanlının ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 45 araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

- "SUÇ ŞEBEKELERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ DEVAM EDECEKTİR"

Operasyonlarda ele geçirilen araçlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünce ağır hasarlı araçların motor şase numaralarını yurt dışından gelen veya hacizli araçların motor şase numaralarına uyarlayarak "change" yapıp satan, haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı cezaevinde, 19'u tutuklanmış, 12'si ise adli kontrol almıştır. Bu operasyonlar kapsamında 45 oto ele geçirilmiştir." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak hile ve sahtekarlıkla vatandaşın malına göz diken suç şebekelerine yönelik mücadelelerinin tavizsiz devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır." ifadesini kullandı.

  • change araç operasyonu
  • İstanbul
  • gözaltı operasyonu

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