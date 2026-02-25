İSTANBUL 11°C / 3°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

10 ilde eş zamanlı operasyon: 15 milyar liralık kara para ağı çökertildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyonu aşkın banka işlemiyle toplam 15 milyar 172 milyon lira tutarında kara parayı kripto hesaplar üzerinden aklamaya çalıştığı belirlendi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 08:54
10 ilde eş zamanlı operasyon: 15 milyar liralık kara para ağı çökertildi
Türkiye'nin yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında Batman merkezli büyük çaplı bir operasyon gerçekleşti. 10 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda 350 personel görev aldı ve milyarlarca liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi. Operasyon, son yılların en kapsamlı yasa dışı bahis müdahalelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

15 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti.

Ekiplerce, 81 şüphelinin 2 milyonu aşkın banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmi gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI YASA DIŞI BAHİS BASKINI

Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 73 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

  • yasa dışı bahis operasyonu
  • kara para aklama
  • Batman operasyonu
  • kripto para
  • siber suç

