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10 ilde FEÖ operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 13'ü, 10 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Firari şüphelilerin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
10 ilde FEÖ operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
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İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da 15 adrese düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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