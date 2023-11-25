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  • 10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu! Bakan Yerlikaya: Operasyonlar devam ediyor
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10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu! Bakan Yerlikaya: Operasyonlar devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-7” operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasına 'Operasyonlar devam ediyor.' notunu da düştü.

25 Kasım 2023 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu! Bakan Yerlikaya: Operasyonlar devam ediyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sİibergöz-7" operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları,

Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

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