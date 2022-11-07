10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. Bu anlamlı günde okullarda yapılacak anma törenlerinde öğretmenler ve müdürler 10 Kasım günün anlam ve önemi konuşma metnini okuyacaklar. Bu kapsamda 10 Kasım Atatürk'ü anma konuşma metni örneklerini haberimizde derledik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına dair konuşma yapacak olan öğretmenler için 10 Kasım Atatürk'ü anma konuşma metni örnekleri...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde, okullarda yapılacak anma etkinliklerinde 10 Kasım günün anlam ve önemi konuşması yapılacak. Bu özel günde Atatürk'ü anmak için yapılabilecek konuşma metinlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

10 KASIM GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ KONUŞMA METNİ!



Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

Sayın veliler,

Sevgili Öğrenciler;

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü.

Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; "Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet`in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye`yi aydınlık yarınlara taşımaktır"

Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu,

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her kösesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğrasan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yasaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Mensubu olduğu Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canimi vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.

Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkânı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk'ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir

Hiçbir kimse bu muzaffer general, bu yılmaz devrimci, bu kahraman insan, bu halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine yakın olamamıştır.

Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, "Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz." demişti. Öyleyse sizler Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız.

Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır.

Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KONUŞMA METNİ

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Sayın misafirler, Sevgili Öğrenciler

Bugün 10 Kasım...

Bugün hüzünlüyüz...

Bugünün anlamı bir başka bizim için...

Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84.yıldönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz.

Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir.

Çocukluğumda tanıdım onu, başarılı bir öğrenciydi, azimliydi, emsallerinden farklıydı.

Gençliğimde, bir millete olduğu gibi bizlere de örnekti, liderdi.

Şimdilerde ise Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar büyük insan olduğunu daha iyi anlıyorum.

Onu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi biliyorum.

Bunun için sizlere onun birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum...

O, gittiği her vilayette, ilk ziyaretini okullara yaparak, öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir.

O, bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi.

O, Toroslarda keçisini otlatan bir Yörük için özgürlük, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolüydü.

Böyle bir liderin kıymetini bilmek, onu anlamak, yolunda gitmek asla zor değil.

Sevgili öğrencilerim,

Siz kendiniz tanıyın, kendiniz araştırın, kendiniz örnek alın onu.

Türk Milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi, hem de halkçı olan bu kahramanı, daha iyi anlayın.

10. yıl nutkunda el yazısıyla yazıp sonradan çizdiği cümlesinde şöyle diyor Atatürk:

'BENİ HATIRLAYINIZ' . Tüm ömrünü verdiği milletinden bunu bile istemeyi uygun görmeyip üzerini çizen, yüce gönüllü insan ve büyük liderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken "SENİ HİÇ UNUTMADIK Kİ HATIRLAYALIM" diyorum.

10 KASIM KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

Kıymetli meslektaşlarım, Sayın veliler ve değerli öğrenciler:

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 84 yıldır aramızda. Ve nice yıllar aramızda olmaya devam edecek.

Kıymetli meslektaşlarım: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.

Sayın veliler: Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.

Ve sevgili öğrenciler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.

Sayın veliler, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum. Yüce Allah bu vatanı ve bu milleti korusun. Amin.

10 KASIM ÖĞRETMEN KONUŞMASI

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Sayın misafirler, Sevgili Öğrenciler

Bugün 10 Kasım...

Bugün hüzünlüyüz...

Bugünün anlamı bir başka bizim için...

Tarih 10 Kasım 1938, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümü.

Çocukluğumda tanıdım, başarılı bir öğrenciydi, azimliydi, emsallerinden farklıydı.

Gençliğimde örnekti, bir millete olduğu gibi bizlere de, liderdi.

Şimdilerde ise Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar büyük insan olduğunu daha iyi anlıyor ve onu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi anlıyorum.

İyi günlerimizde unuttuğumuz, zor ve sıkıntılı günlerimizde ise fikirlerinin ilaç, kendisinin birleştirici rolüne sarıldığımız bir Lider.

Birkaç özelliğinden bahsedeceğim...

O, gittiği her vilayette, ilk ziyaretini okullara yaparak öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir.

O, bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi.

O, Toroslarda keçisini otlatan bir Yörük için özgürlük sembolü.

O, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolü.

Hindistan Parlamento Heyet Başkanı şöyle söyler:

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi.

O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz.

Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Kıymet bilmek, onu anlamak, yolunda gitmek zor değil.

Sevgili öğrencilerim,

Siz kendiniz tanıyın, kendiniz araştırın, kendiniz örnek alın.

Türk Milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi hem de halkçı olan bu kahramanı daha iyi anlayın.

Sevgili öğrencilerim,

Hepiniz bir Atatürk olabilirsiniz, ne olur onun gibi okuyun, onun gibi çalışın, onun gibi milletiniz için çalışın.

Tarih onu hep hatırlayacak, Trablus'tan Balkanlara, Çanakkale'den Suriye ve Filistin'e, Sakarya'dan Kocatepe'ye. Silinmez izlerin silinemez.

Ey liderim, ey önderim, ey gururum...

Seni seviyorum ve seviyoruz, seni özlüyorum ve özlüyoruz.

Şunu bil ki, bu milletin evlatları seni tanıdıkça kendilerinde kuvvet bulacaklar.

Ve; "En Büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyetini" sonsuza değin yaşatacaklar.

Bu duygu ve dileklerimle konuşmaya son veriyor ve diyorum ki

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Ruhun Şad olsun, Mekanın Cennet Olsun.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım, her asene çeşitli etkinliklerle anılır. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırmıştır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.