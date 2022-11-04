10 Kasım ile ilgili çizimler! 10 Kasım ile ilgili resimler ve pano örnekleri

10 Kasım ile ilgili resimler, Atatürk'ü anma gününde okullarda yapılmak üzere öğretmen ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu önemli günün anlam ve önemine binaen yapılabilecek 10 Kasım resimleri ve çizimleri haberimizde derledik. Bu sene Atatürk'ün vefatının 84. yılı kapsamında törenler düzenlenecek. Bu bağlamda 10 Kasım ile ilgili resimler çizmek isteyen öğrenciler için daha önce okullarda yapılmış örnek resimler haberimizde yer alıyor. İşte 10 Kasım çizimleri ile ilgili örnek çalışmalar.

10 KASIM İLE İLGİLİ RESİMLER

10 Kasım resmi öncelikle belirlenecek temalar üzerinden yapılmalıdır. Bayrak, Anıtkabir, Atatürk ve çocuk temalarıyla birlikte bir resim kompozisyonu oluşturulabilir.

10 Kasım ile ilgili resimler denince; Ağlayan bulut ve ağlayan çocuk ve Atatürk resmi de en çok yapılan çalışmalar arasında yer alıyor.

İşte okullarda daha önce öğrenciler tarafından yapılan 10 Kasım resim yarışmalarındaki çizimlerden örnekler.

10 KASIM İLE İLGİLİ ÇİZİMLER

Türk milletinin matem günü olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Bu özel günde Atatürk için kolayca yapılabilecek 10 Kasım resimlerini haberimizde derledik.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.