10 Kasım ile ilgili fotoğraflar! 10 Kasım sosyal medya paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde kullanıcılar, 10 Kasım sosyal medya paylaşımları yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün hayata veda ettiği günde 'Özlemle ve Saygıyla' anılacak. Bu kapsamda 10 Kasım ile ilgili fotoğraflar Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşılacak. İşte duygusal ve anlamlı fotoğraflardan oluşan 10 Kasım sosyal medya paylaşımları

10 KASIM İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR!

Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır"

Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatını kaybetti.

1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

2022 yılı Atatürk'ün vefatının 84. yılı olacak.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz."

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."

"Egemenlik verilmez, alınır."

"Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz."

"Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur."

"Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

"Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

"Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."

"Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.