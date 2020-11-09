10 Kasım resmi nasıl çizilir? 10 Kasım ile ilgili resimler

09 Kasım 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:03

10 Kasım resmi nasıl çizilir? sorusunun yanıtı ilkokulda okuyan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Öğretmenlerin öğrencilerden 10 Kasım ile ilgili resimler istemesiyle çocuklar nasıl bir resim yapacakları hakkında fikir edinmek istiyorlar. 10 Kasım ile ilgili resimlere dair örnekler haberimizde yer alıyor. İşte 10 Kasım ile ilgili resimleri ve çizimleri.

10 KASIM RESİMİ NASIL ÇİZİLİR?

10 Kasım resmi öncelikle belirlenecek temalar üzerinden yapılmalıdır. Bayrak, Anıtkabir, Atatürk ve çocuk temalarıyla birlikte bir resim kompozisyonu oluşturulabilir. 10 Kasım ile ilgili resimler denince; Ağlayan bulut ve ağlayan çocuk ve Atatürk resmi de en çok yapılan çalışmalar arasında yer alıyor. İşte okullarda daha önce öğrenciler tarafından yapılan 10 Kasım resim yarışmalarındaki çizimlerden örnekler.

10 KASIM İLE İLGİLİ RESİMLER

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.