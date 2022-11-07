10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hastaneler tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar açık mı?

10 Kasım resmi tatil mi? sorusu, Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde yine gündeme geldi. 1938 yılının On Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı nedeniyle her sene anma törenleri düzenlenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. Yıldönümü bu sene perşembe gününe denk geliyor. Peki 10 Kasım hastaneler tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar açık mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Resmi tatiller takviminde 10 Kasım yer almamaktadır.

10 KASIM HASTANELER TATİL Mİ?

10 Kasım 2022 Perşembe günü okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler ve devlet kurumları açık olacak.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım, her asene çeşitli etkinliklerle anılır. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırmıştır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21.11.1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.