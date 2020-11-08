10 Kasım resmi tatil mi? 2020 resmi tatiller takvimi

08 Kasım 2020 Pazar 13:26 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 13:26

10 Kasım Salı günü Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli programlar ve etkinliklerle anılacak. 10 Kasım'ın 2020 resmi tatiller takviminde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Okul ve resmi kurumlar açık olacak mı? İşte 2020 resmi tatiller takvimi

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup, olmadığını merak ederken, öğrenciler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 2020 resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla okullar ve bankalar gibi resmi kurumlar işleyişine devam edecek.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. Tüm yurtta yas sirenleri çalar, bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk saygı duruşuyla anılır.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

ATATÜRK ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.