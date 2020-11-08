10 Kasım resmi tatil mi? 2020 resmi tatiller takvimi

10 Kasım Salı günü Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli programlar ve etkinliklerle anılacak. 10 Kasım'ın 2020 resmi tatiller takviminde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Okul ve resmi kurumlar açık olacak mı? İşte 2020 resmi tatiller takvimi
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup, olmadığını merak ederken, öğrenciler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 2020 resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla okullar ve bankalar gibi resmi kurumlar işleyişine devam edecek.
10 KASIM'IN ÖNEMİ
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. Tüm yurtta yas sirenleri çalar, bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk saygı duruşuyla anılır.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.
ATATÜRK ŞİİRLERİ
ATATÜRK
Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.
Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.
Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.
Birkan Soylu
KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen
Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı
Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu
10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
BÜYÜK ATATÜRK'E
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.