10 Kasım resmi tatil mi MEB 10 Kasım okullar tatil mi etkinlikleri programları neler

10 Kasım resmi tatil mi? MEB son dakika 10 Kasım okullar tatil mi ne zaman 10 Kasım etkinlikleri programları nelerdir? Hangi güne denk geliyor? Milyonlarca vatandaş 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün tatil olup olmayacağını sorguluyor. Bu özel ve anlamlı gün 10 Kasım’da kurum ve kuruluşlar tatil mi? 10 Kasım devlet kurumları kapalı mı? MEB 10 Kasım resmi tatil mi değil mi açıklaması ne oldu? Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü okullar tatil olmayacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak. 10 Kasım ve Atatürk Haftası bizler için Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılama günleridir. Bugünlerde Ata'yı her zamankinden daha iyi anlamalı, onun gösterdiği hedefe odaklanmalıyız. Türkiye'yi bilimde, teknolojide, ekonomide ileri taşımalı ve bunları yaparken iyi insan, iyi vatandaş olmanın mücadelesini vermeliyiz. İşte merak edilen 10 Kasım resmi tatil mi değil mi sorusunun detaylı yanıtı…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü okullar tatil olmayacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım Cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak.

ATATÜRK YURDUN DÖRT BİR YANINDA ANILIYOR

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, “hazır ol”da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05’te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü’nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarafından saygı nöbeti tutulur.

Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte ülke genelinde pek çok kişi, o sırada törende olmasa bile, bulundukları noktada saygı duruşuna geçmektedir. O anda trafikte olan insanlar arabalarından inerek saygı duruşuna katılmakta ya da korna çalarak sirene eşlik etmektedir. Devlet kurumlarının düzenlediği anma törenlerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri de tören, gösteri veya yürüyüş gibi etkinlikler düzenlemekte ya da resmî kurumların düzenledikleri etkinliklere katılmaktadırlar. Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk’ün yatağına karanfiller bırakıp Saray’ı ziyaret etmektedir.

10 KASIM ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etti. Gazi Atatürk'ün ölümünün ardından her yıl 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, 10-16 Kasım tarihleri ise Atatürk Haftası olarak kabul edilmiştir. 10 Kasım anlam ve önemi açısından çok anlamlı bir gündür. Üzerinden geçen 78 yıla rağmen Atatürk, Türk halkının aklında fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. 10 Kasım anlam ve önemi açısından Ata'yı anma, anlama, hafızaları tazeleme günüdür.

Atatürk, Türk milleti için sadece Türk Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmesinden, örgütlemesinden dolayı değil, fikirlerinden dolayı da önemli bir simge haline gelmiştir. Millete Cumhuriyet ve Demokrasi gibi kavramları sahiplendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine getirebilme, gericiliğin önünde durmanın mücadelelerini vermiştir Gazi Atatürk. 10 Kasım anlam ve önemini anlamak aslında Atatürk'ün fikirlerini anlamaktır. Atatürk'ün ve şehitlerimizin miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebebini anlamaktır. 10 Kasım anlamı ve önemi Türkiye Cumhuriyeti'ni daima ileri taşımaktır.

10 Kasım ve Atatürk Haftası bizler için Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılama günleridir. Bugünlerde Ata'yı her zamankinden daha iyi anlamalı, onun gösterdiği hedefe odaklanmalıyız. Türkiye'yi bilimde, teknolojide, ekonomide ileri taşımalı ve bunları yaparken iyi insan, iyi vatandaş olmanın mücadelesini vermeliyiz.

10 KASIM ANMA PROGRAMLARI

YENİMAHALLE, 10 KASIM'A DEV KADROYLA HAZIRLANIYOR

Yenimahalle Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümüne dev kadroyla hazırlanıyor. Belediye personellerinden oluşan 200 kişilik ekip özel gün için hazırlanıyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek anma programı için hazırlıklarda sona gelindi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde Yenimahalle'de anılacak. Belediye bünyesinde bulunan amatör personelin hazırladığı programda tiyatro gösterileri, tarihsel olayların canlandırılması, şiir okumaları, koro, halk dansları, modern dans, anaokulu öğrencilerinin korosu sahnelenecek. Doktor, büro personeli, teknik personel, temizlik görevlisi, öğretmenlerden oluşan grup çalışmalarını sürdürüyor. Amatör isimlerin bir araya geldiği programda Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşatılacak.

Unutulmaz bir gece

200 kişinin yer aldığı programda; Yenimahalle Belediyesi'nin dünyaca ünlü dans topluluğu TUBİL'in yanı sıra havuz eğitimcilerinden oluşan modern dans gösteri grubu da sahne alacak. Yenimahalle anaokullarında eğitim gören minik öğrencilerin de sahne alacağı gecede çocuklar hep bir ağızdan Atatürk için şarkılar seslendirecek. Belediye personeli ise programın her bölümünde sahne alacak. Çalışmaların devam ettiği program için bir araya gelen amatör ekip gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk'ün ışığı hiç Sönmeyecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini ifade ederek, "Bu yıl belediye personelimizin katkılarıyla böyle bir program hazırlıyoruz. Programımızda sahne alacak ekibin tamamı belediye personelimizden oluşuyor. Birçoğu hayatlarında ilk kez sahne deneyimi yaşayacak. Uzun süredir 10 Kasım için çalışıyorlar. Ortaya güzel bir program çıkacak" dedi.

Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen hala açtığı ufkun topluma ışık olduğunu ifade eden Yaşar, "Atatürk'ün bu topluma çizdiği yol haritası unutulmayacak" diye konuştu.

ATATÜRK, MALTEPE'DE SAYGI ZİNCİRİ VE DALIŞIYLA ANILACAK

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında, binlerce kişinin katılacağı "Ata'ya Saygı Zinciri" ve 25 dalgıcın katılacağı "Ata'ya Saygı Dalışı" etkinliği ile anacak.

Maltepe'deki anma etkinlikleri kapsamında sahilde, "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak ve Atatürk mavi gözleriyle denizden çıkacak. Uzun yıllardır İstanbul'da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon'a ait "Atatürk'ün Gözleri" tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarılacak. Etkinlikler çerçevesinde saat 08.00'dan itibaren, Bostancı sahilinden Küçükyalı'ya kadar insan zinciri oluşturulup, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulacak. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Ulu önderin son 24 saati

Ayrıca 9 Kasım Cuma günü saat 19.00'da, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) gazeteci Abbas Güçlü'nün moderatörlüğünde, gazeteci-yazar Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün son 24 saatini anlatacak.

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 10 KASIM ETKİNLİĞİ

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na kadar yapılacak saygı yürüyüşünde 200 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı taşınacak. 4 kilometrelik Atatürk'e Saygı Yürüyüşü sırasında denizde de bayraklar açılacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 80'inci yıl dönümünde Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik saygı yürüyüşüyle anacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türk Hava Kurumu Antalya Şubeleri, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği, Antalya Bisiklet Platformu, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, S.S 200 No'lu Yelkenli Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi, Muratpaşa Belediyespor ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'nun destek verdiği anma etkinliği, 10 Kasım Cumartesi saat 08.50'de Muratpaşa Kent Meydanı'nda başlayacak.

Meydandaki anma töreninin ardından eski Lara Caddesi üzerinden Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik "Atatürk'e Saygı Yürüyüşü" başlayacak. Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Atatürk bayrağı ellerde taşınacak. Yürüyüş devam ederken Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri de Konserve Koyu'ndan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'na kadar yüzüp İnciraltı Plajı'nda karaya çıkacak. Yüzücüler, Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erecek yürüyüşü denizden Türk ve Atatürk bayrağı açarak selamlayacak. Yürüyüşe Yelkeni Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi'ne bağlı tekneler de denizde oluşturacakları konvoyla selamlayacak.

AYDIN'DA 10 KASIM ETKİNLİKLERİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 80 yıl önce aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu niteliğinde bir dizi etkinlik düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi'yi ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

İlk anma etkinliği 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 20'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu tarafından "10 Kasım Özel Konseri"yle düzenlenecek. Gecede Atatürk'ün sevdiği ve Türkiye'nin dört bir yöresinden türküler ve şarkılar seslendirilecek.

12 Kasım Pazartesi günü ise Ulu Önder'i anma etkinliği düzenlenecek. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan "Gazi Mustafa Kemal'i Anma Gecesi" saat 20'de başlayacak.

16 Kasım Cuma günü saat 20'de ise Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Şef Murat Akyüzlü yönetiminde "Ata'ya Saygı Konseri" düzenlenecek.

Gazi'yi en iyi yansıtan fotoğrafların seçildiği "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 10-14 Kasım tarihleri arasında Aydınlıları bekliyor olacak.

Ata'yı minnet ve özlemle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları tüm etkinliklere beklediğini ifade etti.

350 METRELİK POSTERLE 'ATA'TA SAYI YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

UluÖnder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyetine uğurlanışının 80. yıldönümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' ile anılacak. Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda dev Atatürk posteri de açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek geleneksel 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Alsancak Limanı önünden başlayacak. Bu yıl 11. kez düzenlenecek yürüyüşe katılacak İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da eşlik edecek. 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nün son bulacağı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sunacak.

BÜYÜK KONSER AASSM'DE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Korosu işbirliğiyle hazırlanan Atatürk'ü Anma Konseri, 10 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleşecek. Bestecisi ve orkestra şefi Tolga Taviş'in yönetimindeki, tarih danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in üstlendiği 'Sensin Atatürk' adlı eser, sadece Atatürk'ün aziz hatırasını anmayı değil, insani erdemlerini yaşanmış anılar aracılığıyla anlatarak bir farkındalık yaratmayı da hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğu ile desteklenen eserde 'Bir Adam' rolünü Altuğ Dilmaç üstleniyor. Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

BBDSO'DAN "10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA" KONSERİ

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta "10 Kasım Atatürk'ü Anma" özel konseriyle Bursalı müzikseverlerle buluşacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk'ü anımsatan "Yemen Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Fikrimin İnce Gülü" gibi eserlerin seslendirileceği konserde, orkestraya Tuncay Kayış ve Melodi Kayış eşlik edecek. Solistlerin özel sunumlarıyla renklenecek konseri, şef Murat Göktaş yönetecek.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) 8 Kasım'da saat 20.00'de başlayacak konser, 9 Kasım'da İstanbul'da Tuzla Deniz Harp Okulunda tekrarlanacak.