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10 Kasım töreninde CHP provokasyonu

Esenyurt meydanında düzenlenen 10 Kasım etkinliğinde CHP provokasyonu yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanlığında görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'a sözlü saldırıda bulunan CHP'liler 'Atatürk'ün anısına saygısızlık yapmayın' sözleriyle uyarıldı.

10 Kasım 2024 Pazar 13:47 - Güncelleme:
10 Kasım töreninde CHP provokasyonu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Esenyurt'ta ilçe meydanında düzenlenen anma etkinliğinde CHP provokasyonu yaşandı.

10 KASIM TÖRENİNDE CHP PROVOKASYONU

Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Atatürk anıtına çelenk bırakılması için anons edilmesi sırasında CHP Esenyurt İlçe örgütünün sözlü saldırısına uğradı.

Protokolden gelen bir kişi, "Atatürk'ün anısına saygısızlık yapmayın. Burası protesto yeri değil" diyerek CHP'lilere uyarıda bulundu.

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