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10 Kasım'da yaşanan görüntülere tepki yağmıştı! MEB'in 2016'da uyardığı ortaya çıktı

10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında bir okulda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Skandalla ilgili inceleme ve soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016'da 'Okullarımızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlığıyla bir uyarı genelgesi yayımladığı ortaya çıktı.

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10 Kasım gösterilerinde çekilen ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü bugün çok tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da son dakika açıklamasında o görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
 
MEB UYARMIŞTI
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016'da "Okullarımızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" başlığıyla bir uyarı genelgesi yayımladığı ortaya çıktı.
 
Bakanlığın yayımladığı 28.09.2016 tarihli genelgede "Mülki idare amirinin gözetim ve sorumluluğundan il/ilçelerde oluşturulan kutlama komitelerince hazırlanacak olan programlarda ve okullarımızda gerçekleştirilecek bütün sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak; müzik,kıyafet,dekor/süsleme ile adı geçen günlerde sahnelenecek,tiyatro, piyes, şiir, konuşma gibi metinlerde günün anlam ve önemine, çocukların pedagojik gelişimlerine, milli, manevi, kültürel değerlerimize birlik ve beraberliğimize, gelenek, göreneklerimize, tarihimize ve şanlı mazimize vurgu yapılarak uygun olanların seçilmesi; ifade edilen özellikler ile örtüşmeyen etkinlikler ve materyallere kutlama programında yer verilmemesi" gerektiği ifadeleri yer alıyor.

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