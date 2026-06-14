Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Batıkent Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın giriş katında bulunan yapı dekorasyon iş yerinde başlayan alevler, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bina sakinleri tahliye edildi.

DEKORASYON İŞ YERİNDEKİ ALEVLER 10 KATLI BİNAYI SARDI

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.