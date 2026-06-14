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Güncel

10 katlı apartmanda korkutan yangın: Alevler üst katlara sıçradı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir apartmanın giriş katındaki dekorasyon iş yerinde çıkan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Bina sakinleri çevredekilerin yardımıyla tahliye edilirken, polis caddeyi trafiğe kapattı ve itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

AA14 Haziran 2026 Pazar 20:02 - Güncelleme:
10 katlı apartmanda korkutan yangın: Alevler üst katlara sıçradı
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Batıkent Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın giriş katında bulunan yapı dekorasyon iş yerinde başlayan alevler, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bina sakinleri tahliye edildi.

DEKORASYON İŞ YERİNDEKİ ALEVLER 10 KATLI BİNAYI SARDI

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

  • Şanlıurfa yangın
  • 10 katlı bina yangını
  • itfaiye müdahalesi

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