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Güncel

10 kişiden birisi bile gizli yunusu bulamadı! 9 saniyede bulan dünya rekoru kırıyor!

Kırmızı güllerin yer aldığı bu optik illüzyonda gizlenen yunusu bulmak neredeyse imkansız. Bu zorlu zeka oyununda 9 saniye içinde yunusu fark ederseniz rekor sahibi olabilirsiniz. Görselde gül bahçesinde gizlenmiş bir yunus var. Uzmanlar, bu optik illüzyon testini başarıyla geçenlerin üstün zekalı olduğunu söylüyor. Bakalım zekayı zorlayan bu resimdeki yunusu bulabilecek misiniz?

18 Temmuz 2023 Salı 12:02 - Güncelleme:
10 kişiden birisi bile gizli yunusu bulamadı! 9 saniyede bulan dünya rekoru kırıyor!
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Gül resmi ve yapraklarından oluşan optik illüzyon fotoğrafında 9 saniye içerisinde yunus figürünü bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Dünya çapında konuşulan optik illüzyon testi, çözmeye çalışanları oldukça zorluyor. Türkiye'de 10 kişiye uygulanan testte bir kişi bile resimde gizli yunusu bulamadı. Kimsenin bulamadığı yunusu bulabilir misiniz? İşte algıları alt üst eden o görsel...

9 SANİYEDE YUNUSU BULUN!

Bu zeka testinde resimde gizlenmiş yunusu 9 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki gülün ve yaprakların aslında oldukça görünür olması cevaba ulaşmanızı epeyce zorlaştırıyor. Bu optik illüzyondaki gizli yunusu 9 saniye içinde tespit etmektir.

Beyin jimnastiği hayranları rekor sürede resimde gizlenmiş yunusu bulmak için mücadele ederken, Yunusu görebilenlerin yüksek zekaya ve keskin gözlere sahip olduğu kanıtlandı.

Bu zorlu bulmaca aklınızı başınızdan alacak. Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip ve yunusu bulmaya çalışın.

Testi çözmeye çalışanlar gül bahçesini tararken, yunusun kusursuz bir şekilde göründüğünü fark edebilirler.

Ve yunusu tespit etmek inanılmaz derecede zor olduğu için yakından bakmanız gerekecek.

Resimde yalnızca 1 adet açılmış kırmızı gül, 4 tane gonca gül ve yeşil yaprakları bulunuyor ancak dikkatle bakıldığında yunusu bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 9 saniyede yapabilmek oldukça zor. Bu kısa sürede yunusun nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size bir ipucu: Açmış büyük gül yapraklarının arasına bakmalısınız.

İŞTE CEVAP

Yakından bakarsanız, bir yunusun yaprakların arasında olduğunu fark edebilirsiniz. Yunusu gül yapraklarının arasındaki gölgeler nedeniyle ilk bakışta görememiş olabilirsiniz.

Yunusu 9 saniye içinde bulanlar kendilerine rekortmen diyebilir.

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