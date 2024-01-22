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  • 10 kişiyi yaralamıştı! Bıçaklı saldırgan hakkında yeni gelişme
Güncel

10 kişiyi yaralamıştı! Bıçaklı saldırgan hakkında yeni gelişme

Esenyurt'ta bir kişi 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. Polis ekiplerinin arama çalışma başlatmasının hemen ardından bıçaklı saldırgan kıskıvrak yakalandı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
10 kişiyi yaralamıştı! Bıçaklı saldırgan hakkında yeni gelişme
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Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • bıçak saldırısı
  • polis operasyonu
  • esenyurt

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