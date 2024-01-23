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  • 10 kişiyi bıçakla yaralamıştı... İfadesi pes dedirtti
Güncel

10 kişiyi bıçakla yaralamıştı... İfadesi pes dedirtti

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 15:41 - Güncelleme:
10 kişiyi bıçakla yaralamıştı... İfadesi pes dedirtti
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İlçenin farklı yerlerinde dün 10 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Yakalandığında üzerinde suç aleti bıçakla ve bir kişiden gasbettiği cep telefonu ele geçirilen şüphelinin 20 Ocak'ta gittiği hastanede doktorun odasına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.

Esenyurt'ta dün farklı bölgelerde 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli A.Ö, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşitli suçlardan 14 suç kaydının olduğu öğrenilen saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

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