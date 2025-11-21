10 milyar TL'lik işlem hacmi: Bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da toplam 37 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 8 şüphelinin yurtdışında bulunduğu belirlenerek haklarında Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 38 cep telefonu, 20 sim kart, 2 bilgisayar, 9 laptop, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 adet 9x19 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

10 MİLYARLIK BAHİS TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturma sürecinde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yaklaşık 10 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Şüphelilere ait 447 banka hesabı, 3 tripleks daire, 2 villa, 1 dubleks daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosiklet olmak üzere toplam 399 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma ve bloke işlemi uygulandı. Ayrıca 8 bin 187 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek 7258 sayılı Kanun gereğince haklarında idari işlem başlatıldı.