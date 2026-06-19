İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2026 Cuma / 4 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,446
  • EURO
    53,2627
  • ALTIN
    6201.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 milyonluk vurgunda yeni gelişme! Cezaevine gönderildiler
Güncel

10 milyonluk vurgunda yeni gelişme! Cezaevine gönderildiler

Kırşehir'de, elektronik cihaz parçası ve bakır kablo hırsızlığından dolayı aranan 5 kişi yakalandı.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 12:35 - Güncelleme:
10 milyonluk vurgunda yeni gelişme! Cezaevine gönderildiler
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerinden hırsızlık olayına yönelik yürütülen çalışmalarda; yaklaşık 10 milyon TL değerindeki elektronik cihaz parçaları, bakır kablolar ve çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen T.Y., H.K., B.D., İ.B. ve E.T., eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.