Güncel

10 müfettiş yardımcısı alınacak: İlan Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 10 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
10 müfettiş yardımcısı alınacak: İlan Resmi Gazete'de
ABONE OL

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 müfettiş yardımcısının istihdamı için Ankara'da yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

Adaylar başvurularını 12-20 Ocak 2026 döneminde e-Devlet ya da Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Adayların sınava girecekleri yer ve saat bilgileri ile sınava ilişkin diğer hususlar en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacak.

