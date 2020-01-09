10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları burada! Çalışan Gazeteciler Günü nedir?

09.01.2020 17:54 - Güncelleme: 09.01.2020 17:54

Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür. Bu anlamlı günde çevresindeki Gazetecileri onurlandırmak isteyenler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarını şimdiden araştırmaya başladılar. En güzel, en anlamlı Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları burada...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI:

Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim.

Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.





10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü Kutluyoruz.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. - M. Kemal Atatürk

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyetide kaybolmadan kısılmaz. A.Brisbane

İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.

Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk





10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

1961-1971 arasında “Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, ” 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü” olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.