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Güncel

10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 09:51 - Güncelleme:
10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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