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10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

  • Terörist Etkisiz
  • Fırat Kalkanı Zeytin Dalı

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