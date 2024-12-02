İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7263
  • EURO
    36,6023
  • ALTIN
    2934.02
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 siyasi partiyle ilgili karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

10 siyasi partiyle ilgili karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
10 siyasi partiyle ilgili karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Kararlara göre; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisinin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2022 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.