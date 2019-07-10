27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7145
  • 6,4294
  • 257.819
  • 98616.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

Televizyon kanallarını yakından takip eden vatandaşlar ve medya severler, ‘10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. 10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz Çarşamba reyting sonuçlarına baktığımızda, Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk AB, ABC1 ve Total’de birinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber her üç kategoride ikinci, Yaparsın Aşkım ise üçüncü oldu. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü kanallarda hangi dizi ve filmler var? İşte 10 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?’ sorularına medya sever vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz Çarşamba reyting sonuçlarına baktığımızda, Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk AB, ABC1 ve Total’de birinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber her üç kategoride ikinci, Yaparsın Aşkım ise üçüncü oldu. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü kanallarda hangi dizi ve filmler var? Kanal D’de Afili Aşk, Star’da Üçkağıtçı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Şansımı Seveyim, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de is Dedemin Fişi filmi ekranlara gelecek. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız.

3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

 

 

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

Edirne'de kıyıya vuran insan boyundaki kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran insan boyundaki kemikler şaşkınlığa neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Yüzde 70'i tamamlandı, bittiğinde görsel kirlilik azalacak...

Yüzde 70'i tamamlandı, bittiğinde görsel kirlilik azalacak...

Meghan Markle'dan sürpriz karar

Meghan Markle'dan sürpriz karar

Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de biten tüm transferler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA