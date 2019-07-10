10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?
Televizyon kanallarını yakından takip eden vatandaşlar ve medya severler, ‘10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. 10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz Çarşamba reyting sonuçlarına baktığımızda, Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk AB, ABC1 ve Total’de birinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber her üç kategoride ikinci, Yaparsın Aşkım ise üçüncü oldu. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü kanallarda hangi dizi ve filmler var? İşte 10 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…
‘10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?’ sorularına medya sever vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz Çarşamba reyting sonuçlarına baktığımızda, Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk AB, ABC1 ve Total’de birinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber her üç kategoride ikinci, Yaparsın Aşkım ise üçüncü oldu. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü kanallarda hangi dizi ve filmler var? Kanal D’de Afili Aşk, Star’da Üçkağıtçı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Şansımı Seveyim, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de is Dedemin Fişi filmi ekranlara gelecek. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…
10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız.
3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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