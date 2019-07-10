‘10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?’ sorularına medya sever vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz Çarşamba reyting sonuçlarına baktığımızda, Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk AB, ABC1 ve Total’de birinci sırada yer alırken, FOX Ana Haber her üç kategoride ikinci, Yaparsın Aşkım ise üçüncü oldu. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü kanallarda hangi dizi ve filmler var? Kanal D’de Afili Aşk, Star’da Üçkağıtçı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Şansımı Seveyim, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de is Dedemin Fişi filmi ekranlara gelecek. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız.

3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir