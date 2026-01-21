İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

10 ton kokain dosyasında yeni gelişme! İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İspanya'da bir gemide ele geçirilen 10 ton kokainle ilgili yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltı sayısı 7'den 12'ye yükselirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 13:41
10 ton kokain dosyasında yeni gelişme! İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
İspanya'da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyondaki gözaltı sayısının 7'den 12'ye yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu; bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlerin ardından resen soruşturma başlatmış, 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği, 4'ü Türk 13 mürettebatın yakalandığı öğrenilmişti, gemide mürettabat olarak bulunan K.Y., A.O.A., R.K. ve A.A.'nın İspanya'da tutuklu oldukları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay düzenlenen operasyonlarda Ç.G., E.Ç., M.Y., A.A., S.A., M.B.A. ve F.D. isimli şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu tespit edilirken, şüpheliler için yakalama kararı çıkartıldığı haklarında kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği öğrenilmişti. Şüpheliler, Ç.G., A.A. ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el koyulduğu kaydedilmişti.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmalarını derinleştiren emniyet güçleri 5 kişiyi daha gözaltın aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sekv edildi.

