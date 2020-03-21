star.com.tr 21 Mart 2020 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:05

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tarafından “dünyanın en yıkıcı ve rahatsız edici göçmeni” olarak adlandırılan çöl çekirgesi, başta Kenya, Etiyopya ve Somali'de olmak üzere milyonlarca insanın gıda güvenliğini tehdit ediyor.



FAO'nun üst düzey çekirge tahmin uzmanı Keith Cressman, The Guardian'a yaptığı açıklamada, çöl çekirgesi sürülerinin tarihsel olarak sahip oldukları gibi öngörülebilir gelecekte azalması gerektiğini, ancak iklim değişikliğinin 25 milyon civarında insanın gıda güvenliğini tehlikeye atan yeni bir ortam oluşturduğunu söyledi.

FAO yetkilisi, çöl çekirgesi popülasyonunun nemli koşullara tepki olarak genişlemeye başladığını ve bitki örtüsü bol olan alanlarda bu genişlemenin devam ettiğini söyledi.

Cressman, bir çöl çekirgesinin bir günde kabaca kendi kütlesinin eşdeğer gıda tükettiğini belirtti. Cressman'a göre iklim koşulları ve siklonların (şiddetli fırtına), bu çekirgeler için Suudi Arabistan, Umman ve Yemen arasındaki çölde ideal bir ortam yarattı.

SAYILARI 400 YERİNE 4 BİN KAT ARTTI

Cressman açıklamasında, şu ifadelere yer verdi

Genellikle bir siklon yaklaşık altı ay boyunca çekirge sürüleri için elverişli koşullar oluşturur. Daha sonra yaşam alanı kurur ve bu nedenle üreme sona erer. Ölürler ve göç ederler. Somali'yi vuran Sagar Siklonu ve Mekunu'yu, sadece aylar sonda Ekim 2018'de Luban siklonu izledi. Tam olarak bu koşullar ve üreme sona erdiğinde, bölgeye ikinci bir siklon geldi. Bu da, koşulların elverişli olmaya devam etmesine ve bir başka nesil üremesine izin verdi. Dolayısıyla polülasyon 400 kat yerine 8.000 kat arttı.

Bununla birlikte, iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sıcak denizler, çöl çekirgesi için elverişli koşullar oluşturan siklonlarda ve daha sonraki yağışlarda bir artışa neden oluyor. FAO, nemli kumlu veya / kil toprağının böcekler için en önemli üreme alanı olduğunu söylüyor.

Cressman, bu benzer tahmin metodolojisinin beş yıl öncesine kadar oldukça iyi işlediğini ancak artık bu işleyişin bozulduğunu söylüyor.

Locust Watch raporuna göre, son zamanlarda toplam 10 ülke çöl çekirge sürüleri tarafından istila edildi. Kenya, Etiyopya, Yemen, İran, Sudan, Eritre, Mısır, Suudi Arabistan, Somali ve Umman...

138 MİLYON DOLARLIK FON TEKLİFİ

FAO'ya göre bu durum, özellikle yaygın ıslahın devam ettiği ve yeni sürülerin oluşmaya başladığı Kenya, Etiyopya ve Somali'de son derece endişe verici.

BM örgütü , Şubat ayında, yırtıcı çöl çekirgelerinden etkilenen ülkelere yardım sağlamak için 138 milyon dolarlık fonu gündeme getirdi. 16 Mart tarihinden itibaren fon için 105 milyon dolar taahhüt edildi.

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