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10 vekili kaptı, Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı! Karamollaoğlu: Uzun bile sürdü

7'li koalisyon, 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken önce İYİ Parti, 'İttifak bitmiştir' diyerek masayı devirdi. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'İttifak uzun bile sürdü. Bundan sonra ne olur bilinmez' çıkışı geldi.

2 Haziran 2023 Cuma 11:33 - Güncelleme:
10 vekili kaptı, Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı! Karamollaoğlu: Uzun bile sürdü
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7'li koalisyon, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ağır yenilgi aldı. 'Kazanacak aday' sloganıyla yola çıkan ittifak, bir kez daha hüsrana uğradı. Hiçbiri, hatayı kendinde aramadı.

İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bile 'Buradayım, mücadeleye devam edeceğim' çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Yaşanan yenilginin kavgası sürerken ittifak da çatırdadı.

ÖNCE İYİ PARTİ, ŞİMDİ SP

Önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, "28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadesini kullandı. Son olarak da ittifakın küçük ortaklarından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak açıklamalar yaptı.

MİLLETVEKİLİNİ ALDI, İTTİFAKI DAĞITTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'e konuşan Temel Karamollaoğlu, resmen 7'li koalisyonu dağıttı. CHP listelerinden seçime giren ve 10 milletvekili çıkaran Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ön plana çıkmıştı.

Ancak bu kez Kılıçdaroğlu'nu yolda bıraktı.

Karamollaoğlu, "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü" çıkışı yaptı.

İttifakın geleceğiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz" ifadesini kullandı.

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