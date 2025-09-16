İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

10 yaşındaki çocuğu darp eden 2 çocuk tutuklandı

10 yaşındaki çocuğu bisikletini vermek istememesi üzerine tekme ve tokatlarla darp eden 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs tutuklandı.

16 Eylül 2025 Salı 09:47
10 yaşındaki çocuğu darp eden 2 çocuk tutuklandı
İstanbul Kağıthane'de 3 Eylül 2025 tarihinde 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istedi.

Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine suça sürüklenen çocuklar tarafından başka zaman bıçaklanmakla tehdit edilip kovalanmaya başladı. Mağdur çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.'nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etmeye başladı.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklandı.

