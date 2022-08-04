10 yaşındaki çocuk girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde meydana geldi. Kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi. Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.