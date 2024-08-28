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  • 10 yaşındaki Emir 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahalle manavı tarafından öldürüldü
Güncel

10 yaşındaki Emir 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahalle manavı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

DHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
10 yaşındaki Emir 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahalle manavı tarafından öldürüldü
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Olay, akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir Baki, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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