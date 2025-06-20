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  • 10 yaşındaki kuzenini öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Benden sakladılar, kin güttüm
Güncel

10 yaşındaki kuzenini öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Benden sakladılar, kin güttüm

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 10 yaşındaki kuzeni Yasemin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren M.Ç., 10 ay önce annesini kanserden kaybettiğini belirterek, 'Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm' dedi.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 13:02 - Güncelleme:
10 yaşındaki kuzenini öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Benden sakladılar, kin güttüm
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 10 yaşındaki kuzeni Yasemin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Cani kuzen, 10 ay önce annesini kanserden kaybettiğini ifade etti. M.Ç., "Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi.

M.Ç.'nin, Diyarbakır merkezde oturan teyzesinin kızı İ.Y.T. ile cinayet üzerine konuşmalar yaptığı belirlenirken, Yasemin'in olaydan önce M.Ç.'nin evinde olduğu tespit edildi.

MESAJ ATMIŞ!

M.Ç., kuzeni Yasemin'i yangın merdivenine götürerek defalarca bıçakladığını söyleyerek, daha sonra 5. kattaki evine geldiğini ve sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T.'ye mesaj atarak Yasemin'i öldürdüğünü söylediği, mesaj attığı sosyal medya uygulamasını da telefonundan sildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

18 Haziran'da ilçenin Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilip, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç.'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T.'de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında 'konutunu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

  • Yasemin Yıldırım
  • cinayet
  • ifade

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