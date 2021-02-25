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  • 10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu... Vahşeti itiraf etti
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10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu... Vahşeti itiraf etti

İstanbul'da 10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve dosyanın tekrar incelemeye alınması üzerine ifadeye çağrılan koca, karısını öldürdüğünü itiraf etti.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 12:55 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:55
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Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 Eylül 2011'de Osman B.'nin (43), eşi Güldane B. (32) hakkında kayıp başvurusunda bulunması konusuna ilişkin dosyayı, kadının yaşadığına dair bir emare bulunmaması üzerine tekrar incelemeye aldı.

Polis, kayıp başvurusunda bulunan Osman B. ve arkadaşı K.A.'nın tekrar ifadesine başvurdu.

Osman B. ifadesinde, karısı Güldane B.'yi, 17 Eylül 2011'de, Büyükçekmece'de bir çiftlikte iş bulduğu, çiftlik sahibinin kendisini de görmek istediği bahanesiyle Karaağaç Mahallesi Eskice mevkisine götürdüğünü anlattı.

Eşi Güldane B.'ye kendisini aldattığını düşündüğünü söylediğini, bu konuda aralarında tartışma çıktığını anlatan Osman B., eşini, boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtığını itiraf etti.

Şüpheli Osman B., olaydan 2 gün sonra 19 Eylül 2011'de polise kayıp başvurusunda bulunduğunu ve olay yerine kazma kürekle dönüp cesedi gömdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazı çalışması sonucu, bütünlüğü bozulmuş ceset parçalarını buldu.

Güldane B.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Osman B. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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