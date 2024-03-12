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  • 10 yılda 2 kattan fazla arttı! Türk ilaç sektöründen büyük başarı
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10 yılda 2 kattan fazla arttı! Türk ilaç sektöründen büyük başarı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'deki ilaç sektörü, global çaptaki faaliyetleriyle büyümeye devam ediyor. İstatistikler, Türk ilaç sektörünün ihracatının 2010'dan bu yana iki kattan fazla artarak 2 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor. Türkiye, başta MENA ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olmak üzere, toplam 169 ülkeye ilaç satışı gerçekleştiriyor.

DHA12 Mart 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
10 yılda 2 kattan fazla arttı! Türk ilaç sektöründen büyük başarı
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Hastaneler, ilaç ve kimya sektöründeki firmalar için 36 ülke ve 20 dilde veri temin ederek potansiyel satış alanları oluşturan ve ihracatın artırılmasının önünü açan potansiyel müşteri edinimi platformu 2RUN, işletmelerin ilaç bilgilerine ulaşmalarını, ilaç üreticileri bulmalarına ve büyük veriyi işleyerek yeni müşteriler edinmelerini sağlıyor. Şirketin kurucusu Turan Burak Yeşilyurt, "İlaç endüstrisi, büyük ölçüde ithalata muhtaç bir alan. Aslında bu durum, tüm dünya için geçerli. Biz de yurt içinde ve dışında ilaç satışı için potansiyel alıcılar konusunda talep topluyoruz. Ayrıca, ilaç sektörü ve paralel sektörlerde araştırma ve pazar analizi yapıyoruz. Bu modelin sektörde bir benzeri yok. Verdiğimiz hizmetin en önemli özelliği, elde ettiğimiz verileri doğrulanmış ve kullanılmaya hazır şekilde sunmamız" dedi.

"5 MİLYONA YAKIN İLAÇ DATASI TOPLADIK"

Bu alanda 10 yıllık deneyime sahip olduklarını belirten Yeşilyurt, "Bugüne kadar, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve toplu e-posta gönderimi olmak üzere, potansiyel müşteri edinimi konusunda 20'den fazla sektörde 100'den farklı şirkete hizmet verdik. 36 ülkeden 20 farklı dilde 5 milyona yakın ilaç bilgisini derledik. Bu sayede, dışa bağımlı olan ilaç sektöründe gerek potansiyel müşteri edinme konusunda gerekse ithal edilen hammaddeler için alternatifler oluşturabiliyoruz. Potansiyel müşteri edinme çalışmaları, derin bir araştırma gerektiriyor. İlaç sektöründe bu hizmeti verebilmek için başta çok büyük sayıda şirketin internet sitesinin araştırılması ve sonrasında analiz yazılımlarıyla anlamlı veriye dönüştürülmesi şart. Bilgiyi dil bağımsız olarak erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Mümkün olan en yüksek sayıda ilaç verisini ortak dillere çeviriyoruz. Böylece, ilaç sektöründe ihracatın artmasını tetikliyoruz. Gelecek dönemde ilaç sektörüne yönelik büyük bir veri ve pazaryeri platformu olarak konumlanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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