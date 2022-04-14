10 yıldır hizmet veren cam seyir terası tekrar hizmete giriyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İncekaya Kanyonu üzerindeki ülkenin ilk cam seyir terasının ilçe turizmi için önem arz ettiğini söyledi.

Cam terasta uzun süre kullanıldığı için onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirten Gürel, "Daha önce onarım ve yenileme ihalesini yapmıştık. Bugün de kafeterya bölümünün işletme işini ihlale ettik. Burası ilçemiz adına önemli bir nokta. Her yıl binlerce turist geliyor. Hızlıca tadilatı bitirip hizmete alacağız. Turizm sezonuna yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Teras, bu yılın ocak ayında tadilat yapılmak üzere kapatılmıştı.