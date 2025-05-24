10 yıllık kayıp vakasında cinayet iddiası: Zanlılar İstanbul'da yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'ten beri haber alınamayan Mehmet Çetin'in öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bayram A, Bekir B. ve eski eşi Derya K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin sonucu İstanbul'da oldukları tespit edilen zanlılar, yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bayram A. tutuklandı, Derya K. ve Bekir B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

