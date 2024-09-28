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  • 10 yıllık sır çözülüyor! Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
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10 yıllık sır çözülüyor! Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'na DNA eşleştirmesi yapmak için mezarının açılacağı tarih belli oldu. Karabulut ailesinin avukatı, 'Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir.' dedi.

28 Eylül 2024 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
10 yıllık sır çözülüyor! Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
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2009 yılında korkunç bir şekilde öldürülen tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği iddialarına nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebi kabul edilmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur." dedi.

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