İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4949
  • EURO
    51,3831
  • ALTIN
    6892.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “100 bin çocuk kayboldu” iddiasına yalanlama: DMM provokasyona geçit vermedi
Güncel

“100 bin çocuk kayboldu” iddiasına yalanlama: DMM provokasyona geçit vermedi

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan “Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.

HABER MERKEZİ3 Şubat 2026 Salı 15:55 - Güncelleme:
“100 bin çocuk kayboldu” iddiasına yalanlama: DMM provokasyona geçit vermedi
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığı vurgulandı. TÜİK istatistiklerinin, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğu belirtildi. Bu verilerde iddia edilen oranlarda bir kayıp durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistik bulunmadığının altı çizildi.

DMM, benzer iddiaların 2024 yılında da açık ve net şekilde yalanlandığını, buna rağmen kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon içeriklerinin kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlara dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.