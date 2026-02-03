Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığı vurgulandı. TÜİK istatistiklerinin, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğu belirtildi. Bu verilerde iddia edilen oranlarda bir kayıp durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistik bulunmadığının altı çizildi.

DMM, benzer iddiaların 2024 yılında da açık ve net şekilde yalanlandığını, buna rağmen kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon içeriklerinin kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlara dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.