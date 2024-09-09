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100 binden fazla yorum dikkate alındı! İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi

Google'da 100 binden fazla yorumun dikkate alınarak değerlendirilen çalışmalar sonucu İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyisi seçildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
100 binden fazla yorum dikkate alındı! İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.

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