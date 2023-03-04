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  • 100 kişiye mezar olan Saimbey Apartmanının müteahhidi baba-kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Güncel

100 kişiye mezar olan Saimbey Apartmanının müteahhidi baba-kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Adana'da 6 Şubat günü yaşanan ilk depremde yıkılan 16 katlı 32 dairenin bulunduğu ve 100 kişiye mezar olan Saimbey Apartmanının müteahhidi baba ve kızı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
100 kişiye mezar olan Saimbey Apartmanının müteahhidi baba-kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ili etkiledi. Adana'da bu etkilenen iller arasında yerini alırken, yıkılan 13 binada 418 kişi hayatını kaybetti. İlk depremde yıkılan binalardan olan 16 katlı, 32 daireli 104 kişinin yaşadığı Saimbey Apartmanında sadece apartman görevlisi 4 kişilik aile kurtuldu. Apartman 100 kişiye mezar oldu. Bu nedenle yıkımdan sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde apartmanın müteahhidi baba Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Ancak polis yaptığı çalışmada baba ve kızın depremden daha önce İngiltere'ye yerleştiği belirlendi. Savcılık baba ve kızı hakkında yakalama kararı çıkardı.

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