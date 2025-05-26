Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un (17) yargılandığı davada 'şikayeti geri çekme' tartışmasında yeni bir detay ortaya çıktı.

Ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL para karşılığı vazgeçtiği iddialarını yalanlamış 'oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık' demişti.

BABA CİHANTİMUR ÖDEDİ

Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi.

Şikayetini çeken gelinine isyan etti

Şükriye Aci sessizliğini bozdu