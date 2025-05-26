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100 milyon TL olduğu iddia edilmişti! Şikayetten vazgeçmenin bedeli belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Murat Aci'nin eşinin sürücü Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini çekme karşılığında Kadıköy'de 2 daire ile 20 milyon TL aldığı iddia edildi.

AKŞAM GAZETESİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 07:46 - Güncelleme:
100 milyon TL olduğu iddia edilmişti! Şikayetten vazgeçmenin bedeli belli oldu
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Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un (17) yargılandığı davada 'şikayeti geri çekme' tartışmasında yeni bir detay ortaya çıktı.

Ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL para karşılığı vazgeçtiği iddialarını yalanlamış 'oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık' demişti.

BABA CİHANTİMUR ÖDEDİ

Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi.

Şikayetini çeken gelinine isyan etti

Şükriye Aci sessizliğini bozdu
  • Eylem Tok
  • Timur Cihantimur
  • şikayeti geri çekme

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