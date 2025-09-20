İSTANBUL °C / °C
Güncel

100 saatlik güvenlik kamerası incelendi! 2 ayrı silahlı saldırıya 6 tutuklama

Zeytinburnu ve Ümraniye'de gerçekleşen 2 ayrı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
100 saatlik güvenlik kamerası incelendi! 2 ayrı silahlı saldırıya 6 tutuklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfının bahçesinde S.G'ye yönelik silahlı saldırı sonrası çalışma başlattı.

Saldırının ardından teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 60 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek saldırganların ve olayla bağlantısı olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

- 100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis ekipleri, 5 Eylül'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından inceleme yaptı.

Motosikletle gelerek iş yerini kurşunlayan şüphelilerin belirlenmesi için 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, saldırıya ilişkin 2 şüpheliyi yakaladı.

Her iki olayla ilgili emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

