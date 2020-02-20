İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,104
  • EURO
    6,5913
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    115642
Güncel

100 ton 'hamsi' avladılar

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, akşam saatlerinde tonlarca hamsi ile limana döndü. Yaklaşık 100 ton hamsi kamyonlarla çevre illere gönderildi.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe22:05 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 22:05

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden gelen 3 balıkçı teknesi, Kurucaşile açıklarında öğle saatlerinde ağ attı. Balıkçılar, akşam tonlarca hamsi ile Kurucaşile Limanı'na döndü. Balıkçılar, 3 tekne ile avladıkları yaklaşık 100 ton hamsiyi 4 bin kasaya yerleştirdi. Hamsilerin büyük bölümü limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi.

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, balıkçı tekneleri ve kamyon yoğunluğu nedeniyle limanda belediye olarak önlem aldıklarını söyledi. Bu yıl hamsinin az sayıda olduğunu ve limana getirilen hamsilerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Sayın, "Belediye ekiplerimiz hem balıkçı teknelerinin personeline hem de vatandaşımıza gerekli kolaylığın sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.