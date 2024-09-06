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100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor

Sakarya'da yaşayan 100 yaşındaki Kore gazisi Salih Bozkurt, Türk askerinin Kore Savaşı'nda verdiği kahramanca mücadelede yer almanın gururunu yaşıyor.

AA6 Eylül 2024 Cuma 11:22 - Güncelleme:
100 yaşındaki Kore gazisi madalyasını gururla taşıyor
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AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının ilk bölümünde, 100 yaşındaki gazi Bozkurt'un anılarına yer verildi.

Kıbrıs'ta 1924 yılında doğan Bozkurt, 1937 yılında Türkiye'ye geldi.

Bozkurt, Konya'da askerliği sırasında orduevinde sinemacı ve telsizci olarak görev yaparken gönüllü olarak Kore'ye gitmek için başvuruda bulundu.

Türk tugayıyla Kore'ye giderek savaşa katılan Bozkurt, yaşadıklarını ve Türk askerinin mücadelesini unutamıyor.

Salih Bozkurt, AA muhabirine, Kore'ye vardıklarında birkaç gün kamp yerinde beklediklerini, daha sonra orada santralde görev aldığını söyledi.

Savaşta çok kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin de vurularak yaralandığını anlatan Bozkurt, ani baskında herkesin kendisine bir çare aradığını, karın içinde saklandığını kaydetti.

Bozkurt, yaralanmasının ardından hastanede tedavi altına alındığını belirterek, hastanede evrakın karışması nedeniyle şehit olan bir arkadaşının yerine yanlışlıkla kendisinin Türkiye'ye şehit olarak bildirildiğini ifade etti.

- "KORE'YE ZİYARETE GİTTİĞİMİZDE DE BİZİ ÇOK GÜZEL KARŞILADILAR"

Yakın arkadaşlarından bazılarının şehit olduğunu aktaran Bozkurt, Türk askerleriyle Kore halkının çok iyi geçindiğini, bölgede asker ve sivil halkla İngilizce konuşarak anlaştıklarını dile getirdi.

Görevdeyken cephede kaybolduğu esnada rastladığı 2 kişiyi esir aldığını da anlatan Bozkurt, Türk askerinin savaşta düşmanın içine kadar ilerlediğini, bunun çok fazla görülmeyen bir durum olduğunu kaydetti.

Savaşın ardından 29 gün süren gemi yolculuğuyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Bozkurt, İzmir'de kalabalık bir grup tarafından karşılandıklarını söyledi.

Bozkurt, Güney Kore askerlerinin ve halkının Türk askerine olan sevgisine değinerek, "Kore'ye ziyarete gittiğimizde de bizi çok güzel karşıladılar. Giderken iki zeytin fidanı götürdüm onlara. Orada anaokulu açmıştık, birini onlara verdim. Güney Kore Cumhurbaşkanı, 'Biz onların (Türk askeri) hakkını ödeyemeyiz.' dedi. Tekrar o dönemde olsam yine giderdim. Koreliler, Türkleri çok sever ve minnettarlık duyarlar." diye konuştu.

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