100 yataklı Tenzile Erdoğan Hastanesi yarın açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

Rize'nin Güneysu ilçesi, sağlık altyapısında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Uzun süredir beklenen Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'nin yapımı tamamlandı ve açılış için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hastanenin bölge halkına sunacağı hizmetlerin detaylarını paylaştı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılacağını aktaran Duran, şunları kaydetti:

100 YATAK, 12 POLİKLİNİK VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİYLE GÜNEYSU'YA GÜÇLÜ SAĞLIK MERKEZİ

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane; bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."