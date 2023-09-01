2020 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin tüm projelerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın himayesinde düzenleneceğinin ilan edilmesinin ardından İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi "100. Yıl Marşı Yarışması" projesini hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir eser için yola çıkıldı. Yarışmanın şiir kategorisinde 81 il ve 14 farklı ülkeden 2 bin 259 şiir başvurusu alındı. Beste kategorisinde ise 147 eser başvurdu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün eserini birinci seçen tanınmış isimlerden oluşan Ön Seçici Kurul, toplam 10 besteyi İletişim Başkanlığı'na gönderdi. Burada birbirinden değerli isimlerin bulunduğu Ana Seçici Kurul da Kömürcü'nün eserini birinci ilan etti.

Sözleri ve bestesi sır gibi gizlenen eser nihayet önceki akşam tüm dünyaya ilan edildi. Kömürcü ve dereceye giren diğer eser sahipleri, ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki akşam düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ardından sıra marşı dinlemeye geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'ndan oluşan 1071 müzisyenin yer aldığı dev bir orkestra marşı seslendirdi.

Doç. Dr. İlker Kömürcü, yaşadığı gururu ve eserin çıkış hikâyesini anlattı. Sabah'ın haberine göre, Kömürcü şunları söyledi:

"Şiirin ilk dörtlüğü bayrağımıza söylendi. İkinci dörtlükte Anadolu'ya bir sesleniş var. Üçüncü dörtlükte ülkece yaşadığımız zor günleri ve bu günleri birlik olarak aştığımıza atıfta bulundum. Son dörtlükte ise Çanakkale ve kurtuluş mücadelemizi simgeleyen ifadeler var."

"Şiir Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İçime sinerek ve büyük bir coşkuyla yazdığım bir şiir oldu. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, "Parlayan yıldızı Anadolu'nun" dizeleri oldu. İlk söz buydu ve sonrası zamanla geldi. İçime sinen ve gerçekten bizi anlatan bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok mutlu, heyecanlı ve en önemlisi de çok gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl marşının altında imzamın olması büyük bir onur kaynağı. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bir sanatçının ülkemize bu şekilde bir eser bırakma şansı bir kez ya gelir ya da gelmez. Bu bana nasip oldu. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi." dedi.

"ÜLKEMİZE BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİK"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize bir eser bırakmak istedik. Bu yolda da 3 yıl önce başlattığımız projemizde çok güzel bir çalışma yürütüldü. İnce eleyip sık dokuduk. Güzel bir sonuca ulaştığımıza inanıyorum. Birinci seçilen eserimiz hem tarihimizi anlatıyor hem de geleceğe ışık tutuyor. Amacımız tarihimize kalıcı bir eser bırakmaktı ve bunu başardık çok şükür. Zor ve zahmetli bir süreci alnımızın akıyla atlattık. 100. Yıl marşımızı milletimize, 30 Ağustos Zafer Bayramımızda armağan etmeyi başardık." dedi.

100. YIL MARŞI

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türk'ü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."